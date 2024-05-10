Хто такий кримінальний авторитет Журавель, який плював у поліцію. І до чого тут треш-блогер Щадило

Авторитет вже втретє привертає до себе увагу всієї країни, вперше це було 2011-го

У середу, 8 травня, у Броварах відбулося затримання чоловіка, який ображав, плював у поліцейських і навіть погрожував їм пістолетом. Перебуваючи в неабиякому алкогольному підпитті він зрештою був затриманий поліцією, і ідентифікований як Віктор Журавель, він же кримінальний авторитет "Журавель".

Чоловік має багату кримінальну біографію, що включає 15 років тюремної відсидки за скоєння тяжких злочинів, а також велику кількість затримань. При цьому, як мінімум, двічі до "Журавля" приверталася увага чи не в національному масштабі.

Вперше це сталося у 2011-му році, коли в тоді ще Управлінні боротьби з організованою злочинністю відзвітували про затримання банди здирників, прозваних "чорними колекторами". Тоді група чоловіків із кримінальним досвідом стала вибивати борги як із реальних боржників на замовлення, так і з випадкових людей, діючи як звичайні здирники.

Затримання семи членів банди сталося у спальному районі столиці, і привернуло до бандитів пильну увагу. Саме затримання зі стріляниною в повітря і групою спецназу виглядало надзвичайно ефектно.

Затримання Журавля та спільників УБОЗ у 2011-му

Щоправда, згодом справа банди чорних колекторів зазнала низки змін – так, отримавши спочатку по 12-13 років ув’язнення, члени ОЗУ подали апеляцію. Влітку 2015 року підозрюваних відпустили на час апеляції, але відразу затримали вже за підозрою у погрозах слідчим та суддям.

Подальші перипетії справи до кінця невідомі, але призначені ним у першій інстанції 13 років "Журавель" точно не сидів, як і багато його спільників. У їхньому числі до речі був відомий треш-блогер Андрій Щадило, він же "Сирота", відомий своїм сумнівним контентом, наприклад, побиттям нині покійного такого ж карного злочинця-блогера Сергія Новика, він же "Мопс дядько Пес". На спільних стримах Щадило бив Новика за донати від глядачів.

Але якщо Андрій Щадило формально відійшов від криміналу, а у квітні 2024 року взагалі виїхав з України, то Віктор Журавльов-"Журавель" продовжив займатися кримінальними справами. Принаймні саме на цьому наполягала Нацполіція, затримавши його як одного з організаторів перестрілки в Броварах у травні 2020 року.

Водночас, за даними сайту Detective-info, у липні 2020 року Віктор Журавель опинився на волі під заставу в 630 тисяч гривень. У квітні 2021 року він планував повернути ці гроші, оскільки хотів заплатити борги третім особам, але Шевченківський районний суд відмовив у цьому.

І ось через три роки мовчання до Віктора Журавльова знову виявилася прикута увага всієї країни.

Тим часом російські окупанти продовжують "зміцнювати" свої війська кримінальними авторитетами та вбивцями, які побажали взяти участь у війні з Україною.