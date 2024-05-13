Создатель сериала "Слуга народа" получил 750 миллионов из бюджета, утверждают журналисты: подробности расследования

Сам режиссер с журналистами говорить не захотел

Российский, а потом и украинский режиссер Алексей Кирющенко, который в свое время приложил усилия к запуску телеканала "ДОМ", в военное время наладил бизнес по поставкам электроэнергии государству. После этого он заключил с государством контрактов более чем на 750 миллионов гривен.

Такую информацию обнародовали журналисты издания Bihus.Info в своем новом расследовании. По их данным, создатель многочисленных сериалов вроде "Слуга народа", "Моя прекрасная няня" и "Сваты" также имеет долю в бизнесах по производству БПЛА.

В частности отмечается, что в сентябре 2023 года он стал владельцем доли в 5% в компаниях "Калвер Технолоджис", "Калвер Авиейшн" и "Глефа". Сам же Кирющенко комментировать эту информацию отказался и с журналистами в принципе говорить не стал.

Тем временем расследователи издания обнаружили, что Кирющенко также является владельцем 49% компании "Эл Энерго". Компания в конце 2022 года получила лицензию на продажу электричества, но поставлять его начала лишь в августе 2023 года, когда режиссер стал ее совладельцем.

Издание отмечает, что именно после этого компания получила заказы от государственных компаний почти на 775 миллионов гривен

Журналисты говорят, что сама "Эл Энерго" электричество не производит, а закупает его у двух компаний ООО "Нью Стрим Энерджи" и ООО "Электротрейдинг Груп". Бенефициаром последней является Сергей Астапов, которого связывают с нардепом от бывшей ОПЗЖ Юрием Бойко.

Как сообщалось ранее, на днях известный украинский предприниматель Александр Слобоженко попал в поле зрения журналистов. На фоне мобилизации в Украине молодой человек не стесняется хвастаться элитным автопарком, поездками за границу и лакшери-жизнью.

Сам же Слобоженко после скандала выступил с обращением к журналистам.