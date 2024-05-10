"Я пожертвував всім": "Непридатний" мільйонер Слобоженко відповів на розслідування журналістів, але не сказав головного

Він розповів про свої заслуги

Відомий 25-річний український мільйонер Олександр Слобоженко, який потрапив у гучний скандал після резонансного розслідування, виступив зі зверненням до журналістів. Також він особисто відповів журналісту Михайлу Ткачу.

У своєму зверненні він розповів, що після початку широкомасштабного вторгнення Росії за свої кошти організував акцію з розповсюдження у соцмережах інформації про те, що відбувалося в Україні. Також, за словами підприємця, його команда збирала в Росії "десятки тисяч людей", які виходили на вулиці з плакатами "Нет войне". Слобоженко стверджує, що витратив на це 700 тисяч доларів.

"Завдяки таким як я, але уточню, повісили все в першу чергу на мене, вдалося закрити (на території Росії. — Ред.) соціальні мережі такі як Instagram, Facebook, рекламу в Google, YouTube. Давайте подумаємо, це значний вклад в IT-фронті чи незначний, мій, у цю війну?", — заявив він.

Також Слобоженко розповів, що його команда також займалася розповсюдженням в соцмережах бота, через який здійснювався пошук російської військової техніки в Україні. За словами підприємця, зокрема, через це його розшукує ФСБ Росії.

"Я пожертвував своєю безпекою. Я взяв на себе медійний удар… І ФСБ в Росії розшукує пожиттєво мене, саме мене, а не когось іншого… Я пожертвував абсолютно всім. Я не думав ні про що окрім патріотизму та можливості допомогти своїй країні", — заявив Слобоженко.

Він наголосив, що наразі не має жодних зв'язків з Росією. Водночас підприємець додав, що його компанія мала офіси на території РФ, але вони були закриті в перші тижні повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою український журналіст Михайло Ткач прокоментував це звернення Слобоженка. Він зазначив, що "у фільмі є все, окрім відповіді на головне питання: як пан Слобоженко та його друзі стали непридатними".

"Доведеться акцентувати ще раз. Підтримка Сил оборони не дає права на отримання "білого квитка" для публічної демонстрації вечірок на Ібіці та в інших островах, містах і горах. Також пан Слобоженко натякає, що може не повернутись в Україну через переслідування його бізнесу", — підкреслив Ткач.

Нагадаємо, що скандал навколо Слобоженка спалахнув після виходу розслідування "Української правди" про його пригоди за кордоном. Як виявилося, попри вельми активний спосіб життя, мільйонера знято з військового обліку через серйозні проблеми зі здоров’ям.