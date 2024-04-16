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"Кого захищати, цих?": у мережі хвиля гніву після розслідування Ткача про київську молодь за кордоном

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
Олександр Слобоженко регулярно відпочиває за кордоном Новина оновлена 16 квітня 2024, 16:35
Олександр Слобоженко регулярно відпочиває за кордоном. Фото instagram

Журналісти з’ясували, з якого приводу молодий мільйонер регулярно виїжджати з України

Відомий український підприємець Олександр Слобоженко потрапив у поле зору журналістів. На тлі мобілізації в Україні молодик не соромиться хваилится елітним автопарком, поїздками за кордон та лакшері-життям.

Журналісти "Української правди" провели розслідування та дізналися, як українець виїжджає за кордон. Як виявилося, він та його друзі роблять це на "законних" підставах.

Слобоженку 25 років і у свої роки він уже став мільйонером. Заробіток він побудував на рекламі, арбітражі та трафіку. Крім дорогих авто та нерухомості, український мільйонер регулярно донатить на ЗСУ і робить різні збори на допомогу армії. А також із завидною постійністю відпочиває за кордоном, хоч потрапляє під мобілізаційний вік.

У своїх соціальних мережах Слобоженка публікують фото та відео з Хорватії, Італії, Мальти, Куршавеля, Польщі та інших країн. Під деякими постами він заявляє, що приїхав на конференції та ділові зустрічі, а під деякими відкрито повідомляє, що вирішив розслабитись та відпочити.

На кадрах з відпочинку присутні дорогі автомобілі марок Lamborghini, Maybach та інші, а також вертольоти і яхти — розмах шикарний. У подорожі Олександр Слобоженко їздить не один, а із друзями — також громадянами України призовного віку.

Журналістів зацікавило одне питання — як усі ці українці, хай і багаті, виїжджають із країни у період дії воєнного стану та повномасштабної війни.

"Завдяки джерелам у правоохоронних органах нам вдалося з’ясувати, що підставою для безперешкодних та регулярних виїздів за кордон Слобоженка є непридатність до військової служби. Простіше кажучи білий квиток. Ще простіше — Слобоженка знято з військового обліку через серйозні проблеми зі здоров’ям", — сказав журналіст та керівник відділу розслідувань видання "Українська правда" Михайло Ткач.

Довідка про непридатність Слобоженко є у розпорядженні журналістів і датована вона жовтнем 2022 року. Однак ці "серйозні проблеми" не заважають йому їздити на мотоциклах, літати на вертольотах, влаштовувати автоперегони, стрибати зі скель у море, займатися спортом і розважатися, як душі завгодно.

Також журналісти встановили особи друзів Слобоженки, з якими той регулярно відпочиває за кордоном. Двоє з них також є "непридатними до військової служби" — це Вадим Герасименко 33 роки і Артур Бершадський теж 33 роки. Ще один товариш регулярно залишає Україну за волонтерською системою "Шлях" — звуть його Роман Дзюбенко та йому 31 рік.

Герасименко вперше виїхав з України у червні 2022 року і з того часу перетинав кордон п’ять разів. Бершадський виїжджав із України з початку повномасштабної війни сім разів. А з грудня 2023 року до країни більше не повертався. Учотирьох компанія була помічена в Альпах.

Ще один друг українського мільйонера виїжджає за кордон на підставі спеціальних листів від ГУР Міноборони України. Звати його Ростислав Потапенко, відомий київський бізнесмен. З початку повномасштабної війни виїжджав із України вісім разів.

Наразі Дзюбенко та Слобоженко удвох перебувають за кордоном на іспанському острові Майорка. До речі, блогер Олександр Волошин, який брав інтерв’ю у Слобоженка, також виїжджає з України за системою "Шлях" і робив це вже тричі.

Олександр Слобоженко ніяк не прокоментував журналістам свій розкішний спосіб життя під час війни. А в мережі думки щодо його та його друзів розділилися. Більшість українців засуджує мілілонера за те, але є й ті, кого Слобоженко надихає.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український блогер переїхав жити до Канади. У мережі він не розкриває подробиць того, як зміг під час повномасштабної війни виїхати з України.

Теги:
#Відпочинок #Мільйонер #Мобілізація #Виїзд з України