Чи буде нове призначення Кубракова? В Раді вказали на складний момент

Також уряд планує створити нове міністерство

У четвер, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади віцепрем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте з його перепризначенням на посаду міністра можуть виникнути проблеми.

Як писав раніше "Телеграф", Кубраков вже давно втратив підтримку монобільшості та Офісу президента. До того ж у фракції досі пригадують міністру історію з нібито хабарем для їхнього колеги Андрія Одарченка.

Після звільнення Кубракова Кабінет міністрів має ухвалити рішення про поділ міністерства. Головою Мінінфраструктури планували призначити звільненого сьогодні чиновника. І тут депутати монобільшості не впевнені, чи буде підтримка в залі.

"Нехай голоси збирає [голова партії СН Олена] Шуляк", — говорить один зі співрозмовників "Телеграфу" у фракції. Її називають соратницею Кубракова.

Хто очолить Мінгромад, наразі невідомо. Не вперше лунає прізвища колишнього міністра, наразі керівника Нафтогазу Олексія Чернишова. Але у фракції є сумніви щодо його призначення.

"Телеграф" звернувся до Чернишова за коментарем. На момент публікації новини він не відповів.

Своєю чергою народний депутат Ярослав Железняк своєму Telegram написав, що Кубракова звільнили з посади остаточно. За словами нардепа, перепризначення чиновника на посаду міністра вже не буде.

Нагадаємо, з травня 2021 року Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України. У грудні 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром з відновлення України та міністром нового, об’єднаного міністерства.