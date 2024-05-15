"Росія завжди готова". Путін знову заговорив про переговори з Україною, без вимог не обійшлося

Україна, на його думку, не готова до рівноправних домовленостей

Російський диктатор Володимир Путін перед поїздкою до Китаю заявив, що Росія готова вести переговори з Україною щодо війни, але виключно на умовах, які будуть вигідні і РФ. Але такі мирні плани, каже Путін, відкидаються нашою країною та Заходом.

Адже гарантії безпеки нібито мають бути надані й Росії. Про це російський президент сказав в інтерв’ю РосЗМІ.

"Ми відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, які враховують інтереси всіх залучених до цього конфлікту країн, у тому числі й наші інтереси. Разом із серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки та для протиборчої сторони, і, звичайно, для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії", — сказав Путін.

Його непокоїть надійність цих гарантій, адже, на думку Путіна, правила світового порядку "змінюються залежно від поточної політичної кон’юнктури та інтересів тих, хто їх вигадує".

Російський диктатор наполягає на тому, що Росія готова до переговорів і, щобільше, ніколи від них не відмовлялася. За словами Путіна, це Україна відмовилася від підписання мирної угоди після того, як Москва "відвела" війська від Києва. Звинувачує він у цьому Захід, вказуючи, що, мовляв, це сталося через його вплив.

Щодо участі Китаю у мирних переговорах та врегулювання війни Путін висловився позитивно. Адже, на його думку, у Китаї розуміють усі "першопричини" та пропонують цілком справедливу формулу.

"На жаль, ці ініціативи не знаходять підтримки ні в Україні, ні в її західних покровителів. Вони не готові до рівноправного, чесного та відкритого діалогу, заснованого на взаємній повазі та обліку інтересів один одного", — сказав російський диктатор.

На думку Путіна, Захід хоче "покарати" Росію, запроваджуючи санкції, конфіскуючи активи.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд, Україна має сама вирішувати, які її цілі на переговорах з Росією, проте зараз Київ недостатньо сильний, щоб почати домовлятися з Москвою. Головне ж завдання США зробити все, щоб виправити це.