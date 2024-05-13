"Київ недостатньо сильний": Нуланд розповіла про мету американської стратегії в Україні

Завдання України вирішувати, які в неї цілі

Україна має сама вирішувати якими є її цілі на переговорах з Росією, проте наразі Київ недостатньо сильний, щоб почати домовлятися з Москвою. Головне ж завдання США зробити все, щоб виправити це. Про це завила колишня заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю російському виданню "Медузи". За її словами, мета США допомогти Україні розпочати переговори з позиції сили.

"Мета американської стратегії зараз — це так підготувати Київ у воєнному, економічному та політичному відношенні, щоб він зміг почати домовлятися з позиції сили. Щоб Путін та його воєначальники зрозуміли, що це війна для них програшна — і настав час уже дійти згоди. У своїх інтересах", — зазначила Нуланд.

Вона додала, що нині путінський підхід до переговорів має такий вигляд: "Що моє — моє, а що ваше — обговоримо".

При цьому, на уточнююче питання чи означає це, що кінцева мета американської стратегії більше не включає відновлення кордонів України станом на 1991 рік, Нуланд відповіла:

"Ні. Усі війни закінчуються переговорами, і це завдання України вирішувати, які в неї цілі на територіях. Але зараз Київ недостатньо сильний, щоб почати домовлятися. Ми хотіли б, щоб Путін залишив кожен квадратний кілометр української землі. Але поки що — поки Україна не стала достатньо сильною — ми не знаємо, що можливо щодо цього".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що представник ГУР Вадим Скібіцький впевнений — Україна не може виграти війну на полі бою, принаймні зараз. Навіть вигнання росіян на кордони 1991 року не зупинять бойові дії, а тому єдиний шлях для припинення бойових дій – це прямі переговори між Україною та Росією.

Велика проблема полягає в тому, що наразі обидві сторони намагаються зайняти найбільш вигідні позиції, з яких вже можна вести переговори. Тому більш-менш змістовні переговори можна буде очікувати не раніше другої половини 2025 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Вікторія Нуланд пішла з посади заступника держсекретаря США.