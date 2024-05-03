Три основні питання: Зеленський розповів, що обговорять на саміті миру у Швейцарії

Реалізація важливих для України тем залежатиме від підтримки союзників

На Глобальному саміті миру, який відбудеться у Швейцарії в середині червня, обговорять три основні питання щодо України. Все, що союзники підтримають, розроблятиметься та реалізовуватиметься надалі.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з курсантами та викладачами Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. За його словами, деякі питання матимуть додаткові підтеми.

"Ці питання: енергетична та ядерна безпека, далі питання вільного судноплавства та обміну. Це гуманітарний трек із двома підпитаннями: обмін всіх на всіх та повернення дітей, які були силою депортовані до Росії", — розповів Зеленський.

Він додав, що якщо треки підтримають учасники саміту, то далі призначать країни, відповідальні за їх розвиток та позитивний результат.

"Якщо всі країни підтримають ці перші 3 питання, то далі будуть докладні напрацювання та їх вирішення у посередництві з країнами з російською стороною", — додав президент.

Нагадаємо, що саміт запланований на 15-16 червня 2024 року у Швейцарії. На нього запросили 160 країн з усіх континентів, але Росію не покликали. Секретар адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що будь-які переговори без участі Росії нібито "марна трата часу".

Це буде перша зустріч на рівні лідерів, де обговорюватиметься українська формула миру.

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