"Авіас" став банкрутом: на одну з найвідоміших компаній Коломойського очікує ліквідація

Історія тягнеться ще з 2017 року

ТОВ "Торговий Дім "Авіас" визнано банкрутом. Позов про погашення заборгованості, або про визнання "Авіаса" банкрутом подала "Укрнафта".

Таку постанову 6 травня ухвалив Господарський суд Дніпропетровської області. Про це пише Дмитро Грицай в статті: Схема на 5 мільярдів. Як держава може втратити гроші через Коломойського і талони на пальне

Як встановив "Телеграф", ще в липні 2017 року Господарський суд Дніпропетровської області прийняв рішення за позовом "Укрнафти" до ТОВ "Торговий Дім "Авіас" про стягнення 232 млн грн. Борг утворився після постачання нафтопродуктів 29 лютого 2016 року. Розрахуватись з "Укрнафтою" ТОВ "Торговий Дім "Авіас" пообіцяв протягом місяця, проте цього не відбулося. Одночасно з цим, в лютому 2016 року, Державна Фіскальна служба почала досудове розслідування за підозрою в штучному формуванні дебіторської заборгованості "Укрнафти".

Після отримання нафтопродуктів від "Укрнафти", "Торговий Дім "Авіас" скоротив операції. Якщо у 2016-му його виторг сягав 5,5 млрд грн, то у 2017 – тільки 35 млн грн. У вересні 2017 "Укрнафта" ініціювала відкриття виконавчого провадження для стягнення грошей, проте через рік державні виконавці констатували, що "у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення".

"Укрнафта" знову пішла до виконавців у жовтні 2019 року. Через рік був зроблений той самий висновок – у боржника немає майна. Після цього виконавче провадження було розпочате втретє – і завершилося вже в жовтні 2023, коли в "Укрнафті" вже був новий менеджмент.

У 2022 році держава націоналізувала "Укрнафту", 40% якої раніше належало групі "Приват". Власне, одразу після цього "Укрнафта" ініціювала процес банкрутства "Авіаса". Вимоги до компанії також заявили Головне управління ДПС у Дніпропетровській області, якому "Торговий дім "Авіас" заборгував близько 113 млн грн, та Приватбанк — близько 3 млн грн. Цікаво, що банк держава у 2016 році забрала у того ж "Привата".

Всі ці вимоги вже можна вважати безнадійними. Отже, їх доведеться списати, коли "Торговий дім "Авіас" буде ліквідовано.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Коломойському оголосили про підозру у замовленні замаху на умисне вбивство.