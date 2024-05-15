"Авиас" стал банкротом: одну из самых известных компаний Коломойского ожидает ликвидация

История тянется еще с 2017 года

ООО "Торговый Дом "Авиас" признан банкротом. Иск о погашении задолженности или о признании "Авиаса" банкротом подала "Укрнафта".

Такое постановление 6 мая принял Хозяйственный суд Днепропетровской области. Об этом пишет Дмитрий Грицай в статье: Схема на 5 миллиардов. Как государство может потерять деньги из-за Коломойского и талоны на горючее

Как установил "Телеграф", еще в июле 2017 года Хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение по иску "Укрнафты" к ООО "Торговый Дом "Авиас" о взыскании 232 млн грн. Долг образовался после поставки нефтепродуктов 29 февраля 2016 года. Рассчитаться с ООО "Торговый Дом "Авиас" пообещал в течение месяца, однако этого не произошло. В то же время, в феврале 2016 года, Государственная Фискальная служба начала досудебное расследование по подозрению в искусственном формировании дебиторской задолженности "Укрнафты".

После получения нефтепродуктов от "Укрнафты", "Торговый Дом "Авиас" сократил операции. Если в 2016-м его выручка достигала 5,5 млрд грн, то в 2017 — только 35 млн грн. В сентябре 2017 "Укрнафта" инициировала открытие исполнительного производства для взыскания денег, однако через год государственные исполнители констатировали, что "у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание".

"Укрнафта" снова пошла к исполнителям в октябре 2019 года. Через год был сделан тот же вывод – у должника нет имущества. После этого исполнительное производство было начато в третий раз – и завершилось уже в октябре 2023 года, когда у "Укрнафты" уже был новый менеджмент.

В 2022 году государство национализировало "Укрнафту", 40% которой ранее принадлежало группе "Приват". Собственно сразу после этого "Укрнафта" инициировала процесс банкротства "Авиаса". Требования к компании также заявили Главное управление ГНС в Днепропетровской области, которому "Торговый дом "Авиас" задолжал около 113 млн. грн., и Приватбанк — около 3 млн. грн. Интересно, что банк государство в 2016 году забрало у того же "Привата".

Все эти требования уже можно считать безнадежными. Следовательно, их придется списать, когда "Торговый дом "Авиас" будет ликвидирован".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Коломойскому объявили о подозрении в заказе покушения на умышленное убийство.