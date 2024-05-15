Американська торговельна палата підтримує реальну боротьбу з нелегальним ринком підакцизних товарів

У березні 2024 року частка нелегального ринку сигарет промислового виробництва в Україні зменшилася на 6.6%

Американська торговельна палата в Україні (Палата), яка об’єднала 4 міжнародні компанії тютюнової галузі, працює над питанням боротьби з тіньовою економікою в Україні та, зокрема, нелегального ринку підакцизних товарів. Експерти Палати вітають останні новини щодо активної роботи українських правоохоронців.

Про це йдеться на сайті American chamber of commerce Ukraine. Зазначається, що протягом 2022-2023 років, в умовах повномасштабної війни росії проти України, через діяльність тіньового сектору Державний бюджет недоотримав податкових надходжень на суму понад 42.5 млрд. грн., а розмір тіньового ринку зростав. Тому експерти компаній-членів Палати вітають останні новини щодо активної роботи Бюро економічної безпеки України та інших правоохоронних органів щодо виявлення та припинення нелегального виробництва тютюнових виробів.

"Надзвичайно важливо, щоб підприємства, які займаються виробництвом підакцизних товарів з порушенням чинного законодавства, у тому числі ліцензовані підприємства, не лише припинили свою незаконну діяльність, але і не мали можливості для її відновлення в майбутньому.

Ми вдячні за лідерство у питанні боротьби з нелегальним ринком тютюнових виробів Данилу Гетманцеву, народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики та Офісу Генерального Прокурора. Ми будемо надалі уважно слідкувати за подальшим розвитком подій, адже подальша злагоджена та системна робота правоохоронних та інших державних органів допоможе уникнути майбутніх можливих значних втрат від податкових недонадходжень до Державного бюджету та забезпечити рівні умови роботи для усіх учасників ринку", — говориться в матеріалі.

Варто зазначити, згідно з даними, отриманими за результатами останнього дослідження "KANTAR Україна", у березні 2024 року частка нелегального ринку сигарет промислового виробництва в Україні зменшилася на 6.6% та склала 19.1% від загального обсягу ринку.

Водночас, не дивлячись на поточне зменшення рівня нелегального ринку тютюнових виробів, попередня оцінка несплачених податків у бюджет України у 2024 році сягнула нового рекорду у 24 мільярди гривень, у зв'язку з підняттям ставки акцизного податку з 1 січня 2024 року.

"Ми ставимося до поточного результату зі стриманим оптимізмом, адже в кінці 2022 року уже спостерігали тимчасове зменшення рівня нелегального ринку до 17.8% з подальшим зростанням до 20.2% на початку 2023 року та рекордних 25.7% в кінці 2023 року. У той же час, переконані, що будь-який орган в воюючій країні має працювати. Позиція Палати дуже чітка – треба переходити від слів до дій та докласти максимальних зусиль для того, щоб наповнити держбюджет, встановити довіру з бізнесом, залучити інвестиції та налагодити співпрацю з міжнародними партнерами", — говорять експерти.

Для довідки: Американська торговельна палата в Україні об’єднала 4 міжнародні компанії тютюнової галузі, які з року в рік входять до топ найбільших платників податків в Україні – ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПЗІІ "Імперіал Тобако Юкрейн", ПрАТ "Філіп Морріс Україна". У 2023 році ці компанії разом сплатили 106 млрд. грн. податків.