Американская торговая палата поддерживает реальную борьбу с нелегальным рынком подакцизных товаров

В марте 2024 года доля нелегального рынка сигарет промышленного производства в Украине снизилась на 6.6%

Американская торговая палата в Украине (Палата), объединившая 4 международных компании табачной отрасли, работает над вопросом борьбы с теневой экономикой в Украине и, в частности, нелегального рынка подакцизных товаров. Эксперты Палаты приветствуют последние новости об активной работе украинских правоохранителей.

Об этом говорится на сайте American chamber of commerce Ukraine. Отмечается, что в течение 2022-2023 годов, в условиях полномасштабной войны России против Украины, из-за деятельности теневого сектора Государственный бюджет недополучил налоговые поступления на сумму более 42.5 млрд. грн., а размер теневого рынка рос. Поэтому эксперты компаний-членов Палаты приветствуют последние новости об активной работе Бюро экономической безопасности Украины и других правоохранительных органов по выявлению и прекращению нелегального производства табачных изделий.

"Очень важно, чтобы предприятия, занимающиеся производством подакцизных товаров с нарушением действующего законодательства, в том числе лицензированные предприятия, не только прекратили свою незаконную деятельность, но и не имели возможности для ее возобновления в будущем.

Мы благодарны за лидерство в вопросе борьбы с нелегальным рынком табачных изделий Данилу Гетманцеву, народному депутату Украины, Председателю Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике и Офису Генерального Прокурора. Мы будем в дальнейшем внимательно следить за развитием событий, ведь слаженная и системная работа правоохранительных и других государственных органов поможет избежать будущих возможных потерь от налоговых недопоступлений в Государственный бюджет и обеспечить равные условия работы для всех участников рынка", — говорится в материале.

Следует отметить, согласно данным, полученным по результатам последнего исследования "KANTAR Украина", в марте 2024 года доля нелегального рынка сигарет промышленного производства в Украине уменьшилась на 6.6 % и составила 19.1% от общего объема рынка.

В то же время, несмотря на текущее уменьшение уровня нелегального рынка табачных изделий, предварительная оценка неуплаченных налогов в бюджет Украины в 2024 году достигла нового рекорда в 24 миллиарда гривен, в связи с поднятием ставки акцизного налога с 1 января 2024 года.

"Мы относимся к текущему результату со сдержанным оптимизмом, ведь в конце 2022 года уже наблюдали временное уменьшение уровня нелегального рынка до 17.8% с последующим ростом до 20.2% в начале 2023 года и рекордных 25.7% в конце 2023 года. В то же время убеждены., что любой орган в воюющей стране должен работать. Позиция Палаты очень четкая – нужно переходить от слов к действиям и приложить максимальные усилия для того, чтобы наполнить госбюджет, установить доверие с бизнесом, привлечь инвестиции и наладить сотрудничество с международными партнерами", — говорят эксперты.

Для справки: Американская торговая палата в Украине объединила 4 международные компании табачной отрасли, которые из года в год входят в топ крупнейших налогоплательщиков в Украине – ЧАО "А/Т табачная компания" В.А.Т. – Прилуки", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПЗИИ "Империал Тобако Юкрейн", ЧАО "Филипп Моррис Украина". В 2023 году эти компании вместе уплатили 106 млрд. грн. налогов.