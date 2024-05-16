Відомий український видавець мобілізується до ЗСУ: "Не піти було б соромно перед собою та сином"

Чоловік уже пройшов усі комісії та отримав документи

Засновник видавництва "Лабораторія", мобільного додатка для читання Librarius та колишній співвласник видавництва "Наш формат" Антон Мартинов. Йому прийшов повістка.

Про це Мартинов написав на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що вже отримав усі необхідні документи.

"Я мобілізуюсь у ЗСУ. Пройшов усі комісії, отримав документи. Незабаром очікується діджитал детокс у чоловічій компанії на природі. Прийшла повістка — не піти мені було дуже соромно перед собою та сином", — написав Мартинов.

Він зазначив, що тепер частину навантаження по бізнесу візьме на себе його дружина, а також допомагатимуть батьки.

"Книжковий Арсенал цього року я пропускаю 100%, як і заплановані події за нашими новими книгами. Пропущу Aspen Action Forum, в якому ми є партнерами цього року. Сорі, колеги, але я вже сам собі не належу", — каже автор. посту.

При цьому команди Лабораторія та Librarius продовжують працювати у штатному режимі, проте вже без його участі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні відомий український ведучий Артем Овдієнко мобілізувався до лав Держприкордонслужби. За його словами, він зробив це за власним бажанням.