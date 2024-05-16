Известный украинский издатель мобилизуется в ВСУ: "Не пойти было бы стыдно перед собой и сыном"

Мужчина уже прошел все комиссии и получил документы

Основатель издательства "Лаборатория", мобильного приложения для чтения Librarius и бывший совладелец издательства "Наш формат" Антон Мартынов. Ему пришла повестка.

Об этом Мартынов написал на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что уже получил все необходимые документы.

"Я мобилизуюсь в ВСУ. Прошел все комиссии, получил документы. В скором времени ожидается диджитал детокс в мужской компании на природе. Пришла повестка — не пойти мне было очень стыдно перед собой и сыном", — написал Мартынов.

Он отметил, что теперь часть нагрузки по бизнесу возьмет на себя его супруга, а также будут помогать родители.

"Книжный Арсенал в этом году я пропускаю 100%, как и запланированные события по нашим новым книгам. Пропущу Aspen Action Forum, в котором мы являемся партнерами в этом году. Сори, коллеги, но я уже сам себе не принадлежу", — говорит автор поста.

При этом команды Лаборатория и Librarius продолжают работать в штатном режиме, однако уже без его участия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте известный украинский ведущий Артем Овдиенко мобилизовался в ряды Госпогранслужбы. По его словам, он сделал это по собственному желанию.