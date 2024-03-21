"Вибачте, що зник з ефіру": відомий український ведучий пішов служити

Медійник не сказав, де саме він служитиме

Ведучий 24 каналу 44-річний Артем Овдієнко мобілізувався до лав Держприкордонслужби. Він зробив це за власним бажанням, скориставшись системою рекрутингу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Спочатку він опублікував пост, у якому повідомив, що сьогодні був його останній робочий день на 24 каналі.

"Насамперед, звичайно, хочу подякувати глядачам (що я був вам цікавий усі ці роки), але також і перепросити хочу, що можу вас зараз цим своїм рішенням розчарувати — адже причини мого зникнення з ефіру, м’яко кажучи, "не надто мужні". Просто я більше не витягую балансувати зраду, шукати конструктив і фільтрувати негатив", — написав ведучий.

Через дві години на його сторінці з’явився новий пост, який він підписав коротко: "Прийняв присягу на вірність народу України!" Водночас було опубліковано відповідне фото документа.

"Детектору медіа" Овдієнко розповів, що на службу він пішов добровільно, скориставшись системою рекрутингу.

"Розсилав своє резюме по всіх позиціях, що цікавлять мене, шукав напрямок, близький до моєї професійної діяльності. Досить довго були або відмови, або просто ігнорування моїх звернень. Зрештою, зацікавилася мною ДПСУ. Потім був ТЦК і ВЛК. А тепер ось присяга! ", — розповів Артем.

Ведучий не сказав, де саме він служитиме.

"Який подальший напрямок, які подальші дії — все в процесі, тут просто дещо інший темпоритм прийняття рішень, тому не можу відповісти на це", — наголосив він.

Також Овдієнко додав, що пропрацював шість років на 24 каналі й став для нього рідним будинком, який йому зараз складно залишати, "але потрібно".

Нагадаємо, раніше Соломія Бобровська розповіла "Телеграфу", що робити, якщо українській армії потрібна піхота.