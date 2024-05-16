Повістки у почтових скриньках та вилучення авто: в Міноборони пояснили, що буде з 18 травня

Пояснили також за якої умови обмежать керування автомобілем

З 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію, але у ньому немає норми про вручення повістки через поштову скриньку. Тому якщо її кинули й не отримали підпис військовозобов’язаного, то вона не вважається врученою.

Таку заяву зробив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

Російські генерали українського походження, які вбивають українців

Повістка у почтовій скриньці не вважається врученою

"Немає зараз такої норми, що повістка є врученою через те, що її кинули у поштову скриньку — і вона вже вручена. Ні, на цей момент діє норма інша. Людина має особисто розписатися у повістці й таким чином у цей момент вона вважається врученою", ― сказав Лазуткін.

Наразі діє ця норма. Вона чинна, поки не з’явиться інша постанова, яка змінить правила вручення повістки.

Обмеження керування транспортом

Лазуткін повідомив, що у законі прописана чітка схема, кому будуть обмежувати право на керування авто. Якщо людина не з’являється у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) протягом п’яти днів з дати, вказаної у повістці, то їй надсилається вимога по виконанню обов’язку військовозобов’язаного.

"Якщо протягом 10 днів людина ігнорує і її, добровільно не приходить, не оновлює і не уточнює свої дані в ТЦК та СП, йде звернення до суду, а суд вже приймає рішення стосовно обмеження керування транспортним засобом. І знову ж таки, воно тимчасове це обмеження, щоб не лякати людей, треба знати, що людина оновлює свої дані, уточнює їх, то, відповідно, обмеження скасовується", ― сказав Лазуткін.

Конфіскація авто

Речник Міноборони розповів, що переважно забирають транспорт в державних установах. У людей масово не забирають легкові автомобілі й не будуть.

"Ніхто легкові автомобілі масово не забирав у людей. Можливо, були поодинокі випадки. Знову ж таки, і для цього є відповідна норма", ― сказав Лазуткін.

З 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію. Однією з основних норм є оновлення даних військовозобов’язаних громадян. Для цього запустять електронний кабінет.

За новим законом, роботодавці повинні будуть вручати повістки робітникам. Деяким жінкам доведеться стати на військовий облік, проте це стосується лише тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українцям за кордоном оновити дані. Усього є три способи.