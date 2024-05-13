Чи будуть з 18 травня конфісковувати авто? Нардеп дав однозначну відповідь

Навколо цього питання виникло багато дискусій

Кабінет міністрів створить постанову, яка буде визначати умови для конфіскації автомобілів у громадян. Проте це не буде примусово, лише на добровільній основі.

Відповідний документ буде підзаконним Міністерству оборони. Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів ексклюзивно для "Телеграфа" в інтерв'ю "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

"Буде підзаконний документ Міністерства оборони. Тобто постанова Кабінету міністрів, яка буде визначати, що це буде робити суд і лише на добровільній основі.

Тобто не може бути такого, що ТЦК зупиняє і каже: "о, у тебе два джипи, давайте ми один забираємо". Такого, в принципі, і зараз не може бути. І з прийняття цього закону цього також не відбуватиметься. Тобто не треба переоформлювати другу автівку", — сказав Федієнко.

Нардеп звернув увагу, що йдеться лише про особисті автомобілі. Щодо спецтехніки діятимуть інші правила. Проте це точно буде регулюватись, як і зараз.

"Ми говоримо саме про автівки. Якщо ж питання про екскаватори чи трактори — якась спецтехніка може бути мобілізованою. Але навіть зараз це регулюється: є постанова Кабінету міністрів щодо мобілізації транспортних засобів. Це чіткий механізм. Заступник міністра оборони Наталія Калмикова пообіцяла, що документ буде прийнято найближчим часом", — пояснив депутат.

Нагадаємо, з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Тепер ухилянтів за порушення будуть карати ще жорсткіше. Штрафи суттєво виростуть.

Як раніше писав "Телеграф", у Міністерстві оборони заявили, що підхід до війни зміниться. Це відбудеться з набуттям чинності нового закону про мобілізацію.