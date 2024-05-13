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Чи будуть з 18 травня конфісковувати авто? Нардеп дав однозначну відповідь

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Через ці чутки громадяни масово почали переписувати машини на родичів
Через ці чутки громадяни масово почали переписувати машини на родичів. Фото Колаж "Телеграфу"

Навколо цього питання виникло багато дискусій

Кабінет міністрів створить постанову, яка буде визначати умови для конфіскації автомобілів у громадян. Проте це не буде примусово, лише на добровільній основі.

Відповідний документ буде підзаконним Міністерству оборони. Про це народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко розповів ексклюзивно для "Телеграфа" в інтерв'ю "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

"Буде підзаконний документ Міністерства оборони. Тобто постанова Кабінету міністрів, яка буде визначати, що це буде робити суд і лише на добровільній основі.

Тобто не може бути такого, що ТЦК зупиняє і каже: "о, у тебе два джипи, давайте ми один забираємо". Такого, в принципі, і зараз не може бути. І з прийняття цього закону цього також не відбуватиметься. Тобто не треба переоформлювати другу автівку", — сказав Федієнко.

Нардеп звернув увагу, що йдеться лише про особисті автомобілі. Щодо спецтехніки діятимуть інші правила. Проте це точно буде регулюватись, як і зараз.

"Ми говоримо саме про автівки. Якщо ж питання про екскаватори чи трактори — якась спецтехніка може бути мобілізованою. Але навіть зараз це регулюється: є постанова Кабінету міністрів щодо мобілізації транспортних засобів. Це чіткий механізм. Заступник міністра оборони Наталія Калмикова пообіцяла, що документ буде прийнято найближчим часом", — пояснив депутат.

Нагадаємо, з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Тепер ухилянтів за порушення будуть карати ще жорсткіше. Штрафи суттєво виростуть.

Як раніше писав "Телеграф", у Міністерстві оборони заявили, що підхід до війни зміниться. Це відбудеться з набуттям чинності нового закону про мобілізацію.

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#Автомобіль #Закон #Олександр Федієнко