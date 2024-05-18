Двом областям не пощастило: де відключатимуть світло 19 травня

Причиною відключень називають роботи з відновлення енергооб’єктів

В Україні після російських обстрілів на якийсь час повернулися графіки відключення електрики. Однак на 19 травня відключення очікуються лише у двох областях.

Про це повідомляє "Укренерго" у соцмережі Facebook. Зазначається, що відключення можуть зачепити Харківську та Полтавську області, оскільки вони будуть аварійними, то графіків відключення для цих областей немає.

У повідомленні компанії зазначено, що причиною відключення є проведення відновлювальних робіт на деяких об’єктах енергетичної інфраструктури, які зазнали пошкоджень внаслідок російських обстрілів 18 травня.

Щодо інших областей, то там відключення не плануються.

Як повідомлялося раніше, причиною повернення відключень світла в Україні стало несподіване похолодання у середині травня. Через це багато жителів нашої країни були змушені дістати опалювальні прилади, чим різко підвищили обсяги споживання.

Масштабні російські обстріли, які здійснювалися протягом усієї весни 2024 року, лише посилили ситуацію. При цьому, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі майже половина української енергосистеми так чи інакше була пошкоджена.