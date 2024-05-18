Відключати будуть, але не всіх: кого торкнуться обмеження електроенергії сьогодні

Обмеження плануються у вечірні пікові години

У суботу, 18 травня, через значний дефіцит електроенергії будуть діяти обмеження з 19:00 до 24:00. Цього разу вони торкнуться промислових споживачів, побутові — відключатись не будуть.

Про це повідомили в Міненерго. Зазначається, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.

Проте 18 травня у нічні та ранкові години вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. Тому було вирішено ввести обмеження, попри ранішні заяви, що у суботу світло не планують вимикати.

"З 19:00 до 24:00 в усіх регіонах плануються обмеження промислових споживачів. При цьому відключення побутових споживачів наразі не передбачається", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що це виникло через нічну атаку ворога, адже у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони вдарили по енергетичних об’єктах.

Окрім цього, на Донеччині під час обстрілу вимикалась повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

Раніше "Телеграф" писав, чому графіки відключень світла в Україні запровадили саме зараз.