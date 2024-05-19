"На городах ситуація плачевна": Прикарпаття накрило дощем з градом (відео)
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Все ніби засипало снігом
На Прикарпатті сьогодні, 19 травня, пройшов сильний дощ з градом. Про те, що на заході країни варто чекати на дощ попереджали синоптики, проте негода принесла з собою ще й град.
Очевидці публікують відео та світлини з наслідками. Люди бідкаються, що град міг побити городину та цвіт на деревах.
На Івано-Франківщині град пронісся над кількома населеними пунктами, зокрема повідомляється про короткочасну негоду у Богородчанському районі. Також підписники одного з місцевих пабліків надіслали відео, як виглядає дорога Раковець — Яблунька на Франківщині.
Не оминула негода і Львівщину. Про сильний град повідомляють зі Стрийського району.
Варто зазначити, що останні тижні на Прикарпатті трималася доволі тепла та весняна погода. Вулиці давно зазеленіла, а люди висадили городину на городах. Град став справжньою несподіванкою для місцевих мешканців. Люди сподіваються, що негода не накоїла лиха.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у четвер, 25 квітня, Київ та область накрив потужний дощ із грозою. В результаті опади спровокували підтоплення на деяких ділянках.