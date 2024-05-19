"На огородах ситуация плачевная": Прикарпатье накрыло дождем с градом (видео)

Все будто засыпало снегом

В Прикарпатье сегодня, 19 мая, прошел сильный дождь с градом. О том, что на западе страны стоит ожидать дождей, предупреждали синоптики, однако непогода принесла с собой еще и град.

Очевидцы публикуют видео и фотографии с последствиями. Люди жалуются, что град мог побить растения на огородах и молодые плоды на деревьях.

В Ивано-Франковской области град пронесся над несколькими населенными пунктами, в частности сообщается о кратковременной непогоде в Богородчанском районе. Также подписчики одного из местных пабликов прислали видео, как выглядит дорога Раковец — Яблонька на Франковщине.

Не обошла непогода и Львовщину. О сильном граде сообщают из Стрыйского района.

Стоит отметить, что последние недели на Прикарпатье держалась довольно теплая и весенняя погода. Улицы давно зазеленели, а люди высадили овощи на огородах. Град стал настоящей неожиданностью для местных жителей. Люди надеются, что непогода не натворила бед.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что в четверг, 25 апреля, Киев и область накрыл мощный дождь с грозой. В результате осадки спровоцировали подтопление на некоторых участках.