"Настав час змусити Росію платити": Борис Джонсон закликав вирішити питання із замороженими активами РФ

Англійський політик закликає Захід перестати боятися Росію

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Захід нарешті розв'язати питання із замороженим російськими активами. Попри те, що їх вирішили не використати для України, Джонсон закликає "змусити РФ розплачуватися".

Про це він написав у своєму Twitter. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак лаконічно підтримав Бориса Джонсона.

"Настав час змусити Росію платити. Давайте позбудемося цього тривожного паралічу і використовуємо ці заморожені російські активи, щоб допомогти фінансувати Україну", — написав Борис Джонсон у суботу, 11 травня.

Голова ОП Андрій Єрмак опублікував скрін посту у своєму Telegram-каналі та лаконічно підписав його смайликом з рукостисканням. Тим самим він висловив солідарність із позицією британського політика.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів Росії. Йдеться про 300 млрд доларів. Однак у Європі не підтримали це рішення, а пізніше взагалі запропонували повернути гроші Росії. Але за умови, що вона не претендуватиме на українські території. На Заході бояться розпоряджатися грошима Росії, оскільки побоюються відплати Путіна.

А 8 травня 27 послів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення, що Україні будуть спрямовані відсотки від заморожених російських активів. Остаточне рішення у цьому питанні ухвалить Рада Європейського Союзу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що остаточне рішення щодо конфіскації російських активів планують оголосити на саміті G7. Він відбудеться на початку червня.