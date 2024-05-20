Навіть при зміні email? Військовозобов'язані, зареєстровані в е-кабінеті, повинні регулярно оновлювати дані

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника

В Україні запрацював додаток "Резерв+", в якому українці, зокрема й за кордоном, можуть оновити дані для ТЦК. Проте досі незрозуміло, який нормативно-правовий акт регулює його використання.

Такого висновку дійшли журналісти з "Судово-юридичної газети". Там зазначили, що Кабмін постановою від 17 травня 2024 р. №565 затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо уточнення облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном з використанням електронного кабінету.

"Цією постановою Кабмін погодився з пропозицією Міноборони стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту. Координатором проекту є Міноборони. Фінансування проекту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги тощо. Однак у нормативно-правовому акті не йдеться про використання додатка (чи застосунка) "Резерв+". Аналогічно не згадується цей застосунок і в Порядку оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів №559, яким затверждена нова форма ВОД.", — йдеться у матеріалі.

Метою експериментального проєкту є забезпечення можливості виконання особами військового обов’язку, зокрема у частині дотримання правил військового обліку.

Так, засобами електронного кабінету уточнюються:

адреса проживання;

номери засобів зв’язку;

Адреса електронної пошти.

Уточнення облікових даних особи припиняється засобами електронного кабінету у разі, коли надані відомості не пройшли арифметичний та/або формато- логічний контроль, про що особі надсилається повідомлення засобами електронного кабінету. Адреса електронної пошти не може бути змінена частіше, ніж раз на сім діб. У разі зміни адреси електронної пошти особа протягом доби з моменту такої зміни зобов’язана уточнити облікові дані.

Тобто у разі зміни email військовозобов’язані чоловіки за кордоном, зареєстровані в е-кабінеті, зобов’язані протягом доби вписати свою нову адресу в облікові дані.

Для уточнення облікових даних особі необхідно встановити електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста на смартфон та пройти електронні ідентифікацію та автентифікацію, які дають змогу однозначно встановити особу. За результатами уточнення облікових даних особа після проходження електронної ідентифікації та автентифікації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста автоматично отримує відомості з Реєстру та/або військово-обліковий документ в електронній формі.

Для резмо, раніше ми писали про те, що з додатком "Резерв +" виник несподіваний конфуз. Як виявилося, воно, ймовірно, було зроблено на основі шкільного додатку "Мрія". Більше того, у ЗМІ звернули увагу на те, що сервер, на якому вироблявся додаток, належить чеській компанії з розробки програмного забезпечення з 10 офісами, три з яких — російські.