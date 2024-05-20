Даже при смене email? Военнообязанные, зарегистрированные в э-кабинете, должны регулярно обновлять данные

Для уточнения учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника

В Украине заработало приложение "Резерв+", в котором украинцы, в том числе и за границей, могут обновить данные для ТЦК. Однако до сих пор непонятно, какой нормативно правовой акт регулирует его использование.

К такому выводу пришли журналисты из "Судебно юридической газеты". Там отметили, что Кабмин постановлением от 17 мая 2024 г. №565 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по уточнению учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов, постоянно или временно находящихся за границей с использованием электронного кабинета.

"Этим постановлением Кабмин согласился с предложением Минобороны по реализации в течение двух лет экспериментального проекта. Координатором проекта Минобороны. Финансирование проекта осуществляется за счет средств государственного бюджета, международной технической помощи. Однако в нормативно-правовом акте речь не идет об использовании приложения "Резерв+". Аналогично не упоминается это приложение и в порядке оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов №559, которым утверждена новая форма ВОД", — говориться в материале.

Целью экспериментального проекта является обеспечение возможности выполнения лицами воинского долга, в частности, в части соблюдения правил военного учета.

Так, средствами электронного кабинета уточняются:

адрес проживания;

номера средств связи;

адрес электронной почты.

Уточнение учетных данных лица прекращается средствами электронного кабинета в случае, когда данные сведения не прошли арифметический и/или форматологический контроль, о чем лицу посылается уведомление средствами электронного кабинета. Адрес электронной почты не может быть изменен чаще, чем раз в семь суток. В случае смены адреса электронной почты лицо в течение суток с момента такого изменения обязано уточнить учетные данные.

То есть случае смены email военнообязанные мужчины за границей, зарегистрированные в е-кабинете, обязаны в течение суток вписать свой новый адрес в учетные данные.

Для уточнения этих учетных данных необходимо установить электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста на смартфон и пройти электронные идентификацию и аутентификацию, которые позволяют однозначно установить личность. По результатам уточнения учетных данных лицо после прохождения электронной идентификации и проверки подлинности средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста автоматически получает сведения из Реестра и/или военно-учетный документ в электронной форме.

Напомним, ранее мы писали о том, что с приложением "Резерв+" возник неожиданный конфуз. Как оказалось, оно, вероятно, было сделано на основе школьного приложения "Мрия". Более того, в СМИ обратили внимание на то, что сервер на котором производился приложение принадлежит чешской компании по разработке программного обеспечения с 10 офисами, три из которых — российские.