Чи можна приходити до ТЦК з "групою підтримки": адвокатка дала роз'яснення

Представники ТЦК можуть відмовити навіть адвокату

Іноді військовозобов'язані приходять до ТЦК з "групою підтримки". Інколи родичам або адвокату дозволяють зайти у приміщення військкомату.

Про це заявила юристка Надія Шуляк, пишуть Новини.LIVE. За її словами, усе залежить від керівництва ТЦК.

"Це дуже цікаве і болюче питання для адвокатів. Я не буду говорити про всі ТЦК по Україні. Але я стикалася з ситуаціями, коли мене як адвоката, який надає правничу допомогу і надав всі документи про підтвердження моїх повноважень, не допускають зайти в ТЦК разом з клієнтом", — підкреслила Шуляк.

Юристка наголосила, що не мала наміру брати участь у проходженні ВЛК або втручатися в процедуру. За словами юриста, вона пропонувала клієнтові бути поруч з ним і дивитися, що йому дають підписувати.

Крім того, Шуляк закликала не засуджувати чоловіків, які прийшли до ТЦК з дружиною або мамою. Вона зазначила, що тут бувають різні люди.

"Я б не стала жартувати над тим, хто приходить з дружиною або з групою підтримки. Я не заохочую, але це більше психоемоційна підтримка", – підсумувала юристка.

Нагадаємо, у Міністерстві України пояснили, що загрожує військовозобов’язаним, які не оновлять дані до 16 липня. Зазначається, що йдеться про статті 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).