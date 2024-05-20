Можно ли приходить в ТЦК с "группой поддержки": адвокат дала разъяснение

Представители ТЦК могут отказать даже адвокату

Иногда военнообязанные приходят в ТЦК с группой поддержки. Иногда родственникам или адвокату разрешают зайти в помещение военкомата.

Об этом заявила юрист Надежда Шуляк, пишут Новости.LIVE. По ее словам, все зависит от руководства ТЦК.

"Это очень интересный и болезненный вопрос для адвокатов. Я не буду говорить обо всех ТЦК по Украине. Но я сталкивалась с ситуациями, когда меня как адвоката, оказывающего правовую помощь и предоставившего все документы о подтверждении моих полномочий, не допускают зайти в ТЦК вместе с клиентом", — подчеркнула Шуляк.

Юрист подчеркнула, что не собиралась участвовать в прохождении ВЛК или вмешиваться в процедуру. По словам юриста, она предлагала клиенту быть рядом с ним и смотреть, что ему дают подписывать.

Кроме того, Шуляк призвала не осуждать мужчин, пришедших в ТЦК с женой или мамой. Она отметила, что здесь бывают разные люди.

"Я бы не стала шутить над тем, кто приходит с женой или с группой поддержки. Я не поощряю, но это больше психоэмоциональная поддержка", – подытожила юрист.

Напомним, в Министерстве Украины объяснили, что грозит военнообязанным, которые не обновят данные до 16 июля. Отмечается, что речь идет о статьях 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации).