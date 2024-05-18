У Міноборони розповіли, що чекає на військовозобов'язаного, якщо не оновити дані до 16 липня

Підстав говорити про те, що можна буде оновити дані після 16 липня року без притягнення до відповідальності, немає

З 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, який зобовʼязує військовозобовʼязаних оновити дані. Проте для тих, хто цього не зробить, передбачена відповідальність.

Але йдеться лише про адміністративну статтю. Про це розповіли у Міністерстві оборони у коментарі РБК-Україна.

"Якщо громадянин не оновить свої дані до 16 липня цього року, то його можна буде притягнути до адміністративної відповідальності", — пояснюють у Міноборони.

Зазначається, що йдеться про статті 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію). Зауважимо, що, за новим законом, ці статті передбачають штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Водночас в оборонному відомстві зазначають, що немає підстав говорити про те, що можна буде оновити дані після 16 липня року без притягнення до адміністративної відповідальності.

Щоб оновити дані, є декілька способів, серед яких — звернутись до ТЦК та СП, до ЦНАП та використати додаток "Резерв+".

Раніше "Телеграф" писав, що разом із набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні почне працювати і електронний кабінет військовозобов’язаного. У день старту у нього буде урізаний функціонал.