Слова Путіна сходяться з російською ІПСО

Російський диктатор Володимир Путін, під час свого візиту до Китаю вирішив підіграти масштабній ІПСО, яку Кремль розгорнув проти нашої держави. Йдеться про легітимність Володимира Зеленського на посаді президента.

Слова Путіна передають російські пропагандисти. Диктатор зазначив, що для РФ дуже важливим є питання легітимності Зеленського.

"Для Росії питання про легітимність Зеленського має значення, доленосні документи слід підписувати з легітимною владою", — зазначив він.

Путін також додав, що на питання щодо легітимності Зеленського має відповісти українська правова та політична система.

Варто нагадати, що українська розвідка ще навесні попереджала, що РФ розганяє масштабну ІПСО про нібито "нелегітимність" Зеленського. Мовляв, термін його повноважень добігає кінця (20 травня), а виборів в Україні не було. Проте, важливо зазначити, що українська правова система не має жодних питань із цього приводу. Наприклад, голова Центрвиборчкому України ще у березні однозначно відповів, що Зеленський залишається на посаді законно. Свій висновок він зробив, спираючись на Конституцію України. При цьому якраз до Путіна Україна (і не тільки. "Скасування обмежень за президентськими термінами на користь Володимира Путіна порушує не тільки Конституцію Росії, а й усталені міжнародні правові принципи… Асамблея не визнає легітимність Володимира Путіна"- ПАРЄ) має багато питань. Сам президент Зеленський дуже різко висловлювався щодо цирку, який у РФ назвали виборами.