ФСБ прийшла за родичем Януковича: колаборант погорів на хабарі

Колаборант перекинувся на бік окупантів ще у 2014 році

В окупованому росіянами Єнакієвому (Донецька область) ФСБ навідалася до т.зв. "голови адміністрації" Роману Храменкову. Чиновника звинувачують в отриманні хабарів на 13 мільйонів рублів.

Як повідомляють російські ЗМІ, підозра була вручена 19 травня. За попередніми даними, Слідчий комітет закидає йому статтю 290 КК РФ — "одержання хабара".

Храменков підтримував бойовиків т.зв. "ДНР" з 2014 року за що отримав посаду "народного мера" Єнакієвого, після чого також був "в.о. мера" Горлівки і навіть намагався стати ватажком бойовиків. Після російського вторгнення і т.зв. "виборів" на окупованих територіях Храменкова перевели посаду "глави адміністрації" Єнакієве.

"За версією слідства, Храменков посприяв в оформленні ділянки землі і як подяка отримав два квадроцикли. Як кажуть, його також перевіряють на отримання фінансової винагороди з торгових точок", — повідомляють російські ЗМІ.

За даними деяких пропагандистів, він отримав неправомірний зиск у розмірі 13 мільйонів рублів.

У мережі також є інформація, що Храменков є чоловіком племінниці дружини Віктора Януковича. Проте, навіть такі зв’язки не врятували його від візиту російських силовиків.

Як повідомлялося раніше, 5 травня, на тимчасово окупованій території Запорізької області злетів у повітря черговий зрадник. Ліквідованим є Євген Ананьєвський, який працював на окупантів у Бердянській виправній колонії №77 і був одним з організаторів тортур на її території.