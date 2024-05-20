ФСБ пришла за родственником Януковича: коллаборант погорел на взятке

Коллаборант переметнулся на сторону оккупантов еще в 2014 году

В оккупированном россиянами Енакиево (Донецкая область) ФСБ наведалась к т.н. "главе администрации" Роману Храменкову. Чиновника обвиняют в получении взяток на 13 миллионов рублей.

Как сообщают российские СМИ, подозрение было вручено 19 мая. По предварительным данным, Следственный комитет вменяет ему статью 290 УК РФ — "получение взятки".

Храменков поддерживал боевиков т.н. "ДНР" с 2014 года за что получил должность "народного мэра" Енакиево, после чего также был "и.о мэра" Горловки и даже пытался стать главарем боевиков. После российского вторжения и так называемых "выборов" на оккупированных территориях Храменков был переведен на должность "главы администрации" Енакиево.

"По версии следствия, Храменков поспособствовал в оформлении участка земли и в качестве благодарности получил два квадроцикла. Как говорят, его также проверяют на получение финансового вознаграждения с торговых точек", — сообщают российские СМИ.

По данным некоторых пропагандистов, он получил неправомерную выгоду в размере 13 миллионов рублей.

В сети также есть информация, что Храменков является мужем племянницы жены Виктора Януковича. Однако даже такие связи не спасли его от визита российских силовиков.

Как сообщалось ранее, 5 мая, на временно оккупированной территории Запорожской области взлетел на воздух очередной предатель. Ликвидированным является Евгений Ананьевский, который работал на оккупантов в Бердянской исправительной колонии №77 и был одним из организаторов пыточных на её территории.