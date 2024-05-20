Заповзятливі українці вирішили заробити на чергах у ТЦК: за скільки продають місце в Києві

У коментарях під постом Осадчука дехто підтверджує його слова

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію у багатьох ТЦК по всій Україні спостерігається наплив громадян. Черги там настільки великі, що деякі заповзятливі громадяни навіть вирішили заробити на цьому.

Про це повідомив народний депутат Андрій Осадчук. За його словами, у Києві є практика продажу місця у чергах під ТЦК, де військовозобов’язані чекають, щоб оновити свої дані або стати на облік. Стверджується, що така послуга коштує приблизно 1000 гривень.

"Незламні. Учора (17 травня – ред.) один керівник ТЦК у Києві скаржився мені, що чергу на вулиці під ТЦК продають. По 1000 грн..", — написав Осадчук у Facebook.

Слід зазначити, що у коментарях під постом Осадчука дехто підтверджує його слова про платні черги.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається під стінами київських ТЦК після ухвалення закону про мобілізацію. Журналісти побачили, що у військкоматів зараз спостерігається небувалий ажіотаж. Черги розтягуються на десятки та сотні метрів.