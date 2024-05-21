Легалізація шаманів, дозвіл страчувати військових за непокору: чим ще відомий автор "податку на бездітність"

Ім’я нардепа пов’язане з низкою сумнівних ініціатив

Автор законопроекту про "податок на бездітність" Сергій Гривко відкликав його із Верховної Ради. Він уже не вперше стає автором таких епатажних ініціатив.

"Телеграф" розповідає, чим відомий народний депутат Сергій Гривко — автор і єдиний підписувач законопроєкту про "демографічний збір". Він був обраний від "Слуги народу", 114 номер у списку партії.

Цікаво, що сам Гривко не має дітей. Якби законопроєкт ухвалили, депутат мав би платити 1,5% відсотка оподатковуваного доходу за рік. Згідно з його декларацією, у 2023 році він заробив 731 тисячу гривень, тобто Гривку довелося б заплатити 10 500 грн податку "на бездітність".

Гривко народився у Чернігові 1985 року. Він закінчив Чернігівський державний інститут економіки та управління (спеціальність "Менеджер-економіст").

У Раді є головою підкомітету з питань соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їхніх підприємств та громадських об’єднань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Також нардеп обіймає посаду заступника керівника групи з міжпарламентських зв’язків з Туніською Республікою та входить до груп міжпарламентських зв'язків зі США, Великою Британією, Китаєм та іншими країнами.

Нічим важливим чи корисним під час своєї каденції Гривко українцям не запам’ятався. При цьому саме він є автором законопроєкту про легалізацію тарологів, нумерологів, йогів та інших "духовних майстрів". Ціль була в тому, щоб стягувати з них податки.

Загалом нардеп брав участь у поданні понад 300 законопроєктів. Багато хто з них були скандальним. Наприклад, законопроєкт, яким хотіли дозволити командирам ЗСУ позбавляти життя своїх підлеглих у разі, якщо ті самовільно залишають місця дислокації або не виконують наказів. Гривко був одним з його авторів.

За даними порталу "Чесно", наприкінці 2022 року Гривко проголосував за містобудівну реформу (5655), яка впроваджувалась на користь забудовників та позбавляла українців можливості впливати на відновлення України. Через спротив громадськості президент не підписав законопроєкт.

Як повідомляв "Телеграф", Гривко пропонував запровадити для українців віком від 21 до 58 років додаткові податкові ставки залежно від наявності у них дітей. Ті, хто не має дітей, мали б сплачувати податок у розмірі 1,5% від об’єкта оподаткування.