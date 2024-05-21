Легализация шаманов, разрешение казнить военных за неподчинение: чем еще известен автор "налога на бездетность"

Имя нардепа связано с рядом сомнительных инициатив

Автор законопроекта о "налоге на бездетность" Сергей Гривко отозвал его из Верховной Рады. Он уже не впервые становится автором таких эпатажных инициатив.

"Телеграф" рассказывает, чем известен народный депутат Сергей Гривко — автор и единственный подписант законопроекта о "демографическом сборе". Он был избран от "Слуги народа", 114 номер в списке партии.

Примечательно, что сам Гривко не имеет детей. Если бы законопроект приняли, депутат должен был бы платить 1,5% процента от налогооблагаемого дохода за год. Согласно его декларации, в 2023 году он заработал 731 тысячу гривен, то есть Гривко пришлось бы заплатить 10 500 грн налога "на бездетность".

Гривко родился в Чернигове в 1985 году. Он окончил Черниговский государственный институт экономики и управления (специальность "Менеджер-экономист").

В Раде является главой подкомитета по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и регулированию деятельности их предприятий и общественных объединений Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов. Также нардеп занимает должность заместителя руководителя группы по межпарламентским связям с Тунисской Республикой А кроме того входит в группы по межпарламентским связям со США, Великобританией, Китаем и другими странами.

Ничем важным или полезным за время своей каденции Гривко украинцам не запомнился. При этом именно он является автором законопроекта о легализации тарологов, нумерологов, йогов и прочих "духовных мастеров". Цель была в том, чтобы взимать с них налоги.

Всего нардеп принимал участие в представлении более 300 законопроектов. Многие из них были скандальными. Например — законопроект, которым хотели разрешить командирам ВСУ лишать жизни своих подчиненных в случае, если те самовольно покидают места дислокации или не выполняют приказы. Гривко біл одним из его авторов.

По данным портала "Чесно" в конце 2022 года Гривко проголосовал за градостроительную реформу (5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и лишала украинцев возможности влиять на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности президент не подписал законопроект.

Как сообщал "Телеграф", Гривко предлагал ввести для украинцев возрастом от 21 до 58 лет дополнительные налоговые ставки в зависимости от наличия у них детей. Те, у кого детей нет, должны были бы платить налог в размере 1,5% от объекта налогообложения.