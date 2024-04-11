У Зеленського розповіли, як рятуватимуть енергетику після знищення Трипільської ТЕС

В Офісі президента України пояснили, чому саме союзники мають посилити систему ППО України

Трипільська ТЕС у Київській області, яку росіяни знищили під час атаки, забезпечувала понад 50% обсягу електроенергії центру України. Влада має намір якнайшвидше розв'язати проблему генерації.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, вже розглядається декілька варіантів.

По-перше, Україна вдасться до імпорту електроенергії з країн-партнерів, а по-друге, буде проведено масштабні ремонтні роботи, щоб замінити хоча б частину знищеного обладнання.

"Інакше працюватимемо з різними можливостями різних ТЕС, гідро-, теплогенеруючих здібностей і так далі. Все це робитиме Україна", – зазначив чиновник.

Михайло Подоляк зазначив, що хотілося б боротися не з наслідками проблем від ударів, а розв'язувати проблему — атаки. Для цього Україні необхідно посилити ППО і це питання продовжать порушувати на зустрічах із міжнародними партнерами. У тому числі й про передачу нових ЗРК Patriot. Радник голови ОП впевнений, що якби Україна мала більше цих установок, то таких серйозних руйнувань вдалося б уникнути.

"Дуже добре, що десь на складах стоїть Patriot, він там виконує "важливу роботу", дає відчуття комфортного проживання. Але було б бажано використовувати Patriot, який через 10 років списуватиметься через апгрейд зброї. І використовувати його сьогодні безпосередньо на території України. Тому про це продовжуватимемо говорити", – сказав Подоляк.

Він додав, що Україна самостійно не може зробити настільки потужні системи ППО, як і будь-яка інша країна в умовах інтенсивної війни та в такі короткі терміни.

Нагадаємо, що Трипільська ТЕС у Київській області була знищена в ніч проти 11 квітня під час чергової масованої атаки росіян. У мережі показали, як виглядає енергооб’єкт після обстрілу. Наслідки ударів окупантів по ТЕС вражають, на станції почалася пожежа, а траса "Обухів-Українка" на Київщині перекрита. Відомо, що Трипільська ТЕС була однією з найбільших в Україні та найбільшою у Київській області, вона замінила Чорнобильську АЕС після аварії на реакторі.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи в Україні будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС. В "Укренерго" дали відповідь споживачам.