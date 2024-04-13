США пропонують Україні десятки мільярдів євро у борг: чим доведеться розрахуватися

США планують надати Україні величезну позику, яка буде забезпечена вартістю майбутніх прибутків від активів Росії

Сполучені Штати Америки знайшли можливість надати Україні велику суму в десятки мільярдів євро. Проте є нюанс – її нададуть у борг під заставу майбутніх прибутків заморожених західними країнами державних активів Росії.

Про це повідомляє видання Financial Times. Зазначається, що це буде непоганим варіантом, оскільки "Група семи" (G7) все ще не може вирішити, що робити з російськими активами на суму у 260 млрд євро, замороженими у Європі.

США підтримують ідею конфіскації активів РФ у повному обсязі з подальшою передачею їх Україні. Проте європейські чиновники коливаються; вони виправдовують свою нерішучість тим, що це нібито може "порушити міжнародне право" та викликати "дестабілізацію фінансових ринків". Єдине, на що згодні країни ЄС – віддавати Україні прибутки з цих грошей. Особливо актуальним питання активів РФ та прибутків від них стало після того, як надання Україні допомоги від США загальмувалося через проросійських трампістів у Конгресі США.

"Ми перебуваємо в точці, в якій повинні вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", – прокоментував ідею заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Він зазначив, що США планують надати Україні величезну позику, яка буде забезпечена вартістю майбутніх прибутків від активів Росії. Європа готова перераховувати Україні річні прибутки – проте США планують зробити трохи інакше.

"Замість того, щоб просто перераховувати річний прибуток з резервів можна перераховувати 10-річні прибутки або 30-річні прибутки. Нинішня вартість цих прибутків становить дуже велику суму", – резюмував Сінгх.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейський Союз закінчив підготовку закону, згідно з яким Україна може почати одержувати гроші від заморожених російських активів. До того ж набути чинності він може вже у липні поточного року.

Також Україна зараз розробляє унікальний механізм отримання репарацій з заморожених російських активів. Вперше в історії країна отримуватиме їх під час війни, а не після її закінчення.