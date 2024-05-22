На Сумщине решили потратить миллионы на дорогу, которую регулярно обстреливают

Речь идет о ремонте коммунальной дороги по улице Грушевского в пгт Большая Писаревка Сумской области

В Великописаревской громаде Сумской области решили отремонтировать дорогу, которую постоянно обстреливают россияне. Местные власти готовы потратить на это 8.5 млн грн.

Заказчик опубликовал предложение 17 мая 2024 года. Тендер появился на Prozorro.

Речь идет о ремонте коммунальной дороги по улице Грушевского в пгт. Большая Писаревка Сумской области.

В тендере указано, что за услуги заплатят по факту выполненных работ. "Оплата услуг/работ производится в пределах полученных ассигнований на казначейский счет Заказчика за фактически выполненные объемы работ/услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания документов, указанных в п. 4.1 проекта договора", — говорится на сайте.

Пользователи сети уже отреагировали на эту инициативу. Мнения людей разделились. Среди украинцев есть те, кто резко отреагировал и высказался негативно в адрес властей: "Шоб танкам проще заезжать"; "Когда майдан ?"; "Так скорее всего эти деньги уже потраченыа теперь нужно их списать"; "Кто то купит себе новую машинку)".

Однако есть и те, кто поддержал идею. Ведь по этой дороге проводится эвакуация населения : "Ну понять тоже можно, там люди по этой дороге людей эвакуируют, но при этом с*ка такая сумма, п*зд"ец".

Стоит отметить, что это не первый случай, когда ремонт дорог в прифронтовых зонах вызывает споры и разногласия среди населения.

Ранее "Телеграф" писал, что Константиновский городской совет объявил тендер на проведение ремонтных работ дорожного покрытия на улице Олексы Тихого. Там тоже была заявлена немалая сумма.