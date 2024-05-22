За неуплату штрафа уклонистам грозит тюрьма: что говорят в Раде и что думают адвокаты

Ясности в том, будут ли удваиваться штрафы в случае неуплаты, пока нет

С 18 мая, после вступления в силу нового закона о мобилизации, украинские военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. Тех, кто этого не сделает, ждут большие штрафы, а для тех, кто платить их не собирается, предусмотрена уголовная ответственность.

"Штрафы (от 17 000 грн до 25 500 грн) установлены за нарушение военного учета. То есть это штрафы за необновление данных. В случае, если военнообязанный не обновил данные и не уплатил штраф, остается в "серой зоне", то он считается уклонистом и к нему применяется статья о нарушении закона о мобилизации. Это предусматривает уголовную ответственность, грозит от 3 до 5 лет лишения свободы", – пояснила ТСН.ua народная депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

Вместе с тем, по словам источников сайта среди парламентариев, пока остается неясным, удваиваются ли не уплаченные штрафы. Также остается непонятным, какой срок дают на уплату – 10, 15 дней или больше.

"Если говорить откровенно – происходит чехарда. Несмотря на то, что в законе вроде бы и прописано, но нет четкого понимания о порядке наложения и взимания штрафов", – рассказал один из собеседников.

В то же время, по мнению адвокатов, штрафы удваиваться не должны. Однако дополнительные расходы все равно будут.

"Эти штрафы устанавливаются решением суда, по протоколу ТЦК или ответственного лица. В случае неуплаты открывается исполнительное производство. Но следует понимать, что исполнительное производство – это еще дополнительные расходы – около 10% от суммы", – пояснил адвокат Сергей Старенький.

Адвокат Николай Максимов указывает на то, что существует много правонарушений, штрафы за которые не удваиваются. К ним относятся хулиганство, распитие спиртных напитков. В то же время, уплата штрафа также может означать, что человек признал совершение правонарушения. А в случае неуплаты штрафа в течение месяца государственные исполнители могут вынуждать человека это сделать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае неуплаты штрафа, имущество уклониста, как и любого должника, может быть арестовано и реализовано на государственном онлайн-аукционе "СETAM". По словам юристов, арестовать могут как недвижимость, так и бытовые вещи.

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