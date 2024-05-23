Блінкен дозрів: стало відомо, чого він просить від Білого дому для України

Пропозиції Блінкена, з яким він виступив після поїздки до Києва, поки що перебуває на стадії формування

У Білому домі обговорюють дозвіл Україні використовувати американську зброю територією РФ. Держсекретар Ентоні Блінкен після поїздки до Києва закликає президента США Джо Байдена зняти обмеження.

З ініціативи Держдепу зараз в адміністрації Байдена зараз точаться дебати щодо дозволу поразки ракетних та артилерійських пускових установок, розташованих безпосередньо під кордоном із Росією. Як зазначає президент України Володимир Зеленський, ці цілі уможливили нещодавні територіальні досягнення РФ. Про це пише New York Times.

Пропозиції Блінкена, з якою він виступив після поїздки до Києва, поки що перебуває на стадії формування. Поки невідомо, скільки його колег із оточення Байдена підписалися під ним. Документ ще не був офіційно поданий американському лідеру.

Чиновники, які брали участь в обговоренні, підкреслили, що позиція Блінкена змінилася, оскільки РФ розпочала новий наступ. Загарбники розмістили зброю прямо по той бік кордону із північно-східної України та націлили її на Харків. Окупанти при цьому знають, що українці у відповідь не зможуть використати американські дрони.

Протягом останніх кількох місяців Україна посилює атаки на російські кораблі, а також нафтові об’єкти та електростанції за допомогою дронів власного виробництва. Воно не має такої потужності та швидкості, як американська зброя.

На Штати зараз зростає тиск, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по військових об’єктах у РФ, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об’єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої Штатами.

Також видання наголосило, що Британія зняла свої обмеження, щоб її крилатими ракетами Storm Shadow можна було використовувати для більш широкої націленості на Росію.

Зміна курсу також може вплинути на подальшу підготовку українських солдатів. Вони й досі тренувалися на західному озброєнні на полігоні у Німеччині. Наразі США також розглядають можливість відправлення своїх військових до України для навчання. Раніше Байден це забороняв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Штати не підтримують ідеї використання Україною західного озброєння для ударів за її межами.