Блинкен созрел: стало известно, чего он просит от Белого дома для Украины

Предложения Блинкена, с которым он выступил после поездки в Киев, пока находится на стадии формирования

В Белом доме обсуждают разрешение Украине использовать американское оружие по территории РФ. Госсекретарь Энтони Блинкен после поездки в Киев призывает президента США Джо Байдена снять ограничения.

По инициативе Госдепа сейчас в администрации Байдена сейчас идут дебаты насчет разрешения поражения ракетных и артиллерийских пусковых установок, расположенных непосредственно под границей с Россией. Как отмечает президент Украины Владимир Зеленский, эти цели сделали возможными недавние территориальные достижения РФ. Об этом пишет New York Times.

Предложения Блинкена, с которым он выступил после поездки в Киев, пока находится на стадии формирования. Пока неизвестно, сколько его коллег из окружения Байдена подписались под ним. Документ еще не был официально представлен американскому лидеру.

Чиновники, участвовавшие в обсуждении, подчеркнули, что позиция Блинкена изменилась, так как РФ начала новое наступление. Захватчики разместили оружие прямо по ту сторону границы с северо-восточной Украины и нацелили его на Харьков. Оккупанты при этом знают, что украинцы в ответ не смогут использовать американские дроны.

В течение последних нескольких месяцев Украина усиливает атаки на российские корабли, а также нефтяные объекты и электростанции, с помощью дронов собственного производства. Оно не имеет такой мощности и скорости, как американское оружие.

На Штаты сейчас растет давление, чтобы они помогли Украине наносить удары по военным объектам в РФ, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью оружия, предоставленного Штатами.

Также издание подчеркнуло, что Британия сняла свои ограничения, чтобы ее крылатыми ракетами Storm Shadow можно было использовать для более широкой нацеленности на Россию.

Изменение курса может также повлиять на дальнейшую подготовку украинских солдат. Они до сих пор тренировались на западном вооружении на полигоне в Германии. Сейчас США также рассматривают возможность отправки своих военных в Украину для обучения. Ранее Байден запрещал это.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Штаты не поддерживают идею использования Украиной западного вооружения для ударов за ее пределами.