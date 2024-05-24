Прикрыть электростанции не можем: глава Укрэнерго рассказал о проблемах с защитой энергосистемы

Он рассказал, что может защитить от атак

Из-за российских ударов по энергосистеме в Украине введены ограничения потребления электроэнергии. К сожалению, для защиты электростанций не хватает ПВО.

Об этом, а также о том, как быстро пройдет восстановление энергетических мощностей и какую энергосистему Украина строит, "Телеграф" поговорил с председателем правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким:Когда прекратят отключать свет и что нужно успеть до зимы, глава Укрэнерго ответил на главные вопросы

По его словам, без достаточного количества средств ПВО защитить большие электростанции невозможно. В то же время высоковольтная сеть, в отличие от электростанций, имеет достаточно большой запас прочности.

"Мы фактически восстановили более трети трансформаторной мощности магистральных высоковольтных сетей после российских атак в октябре 2022 года. Это очень много. Эта магистральная сеть строилась 40 или 50 лет в Советском Союзе, а затем и весь период независимости Украины. Это десятилетия. А сейчас нужно было буквально через год-полтора сделать большой рывок, к тому же в условиях постоянных российских атак", — рассказал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий подчеркнул, что сейчас наша магистральная сеть имеет уникальную для Украины и для других стран защиту. Она обладает большей устойчивостью, чем объекты генерации. Кроме того, в прошлом году после массового повреждения наших подстанций было заказано такое количество оборудования, в том числе автотрансформаторов, что его дефицита сейчас нет. Таким образом, осталась проблема защиты именно объектов производства – электростанций.

"Я очень надеюсь на быстрое развитие нового распределенного поколения. Именно это даст защиту от атак российских оккупантов, которые происходят сейчас каждые две недели, когда по 40-50 ракет выпускают по электростанциям. Потому что сейчас реальность выглядит так: энергетики пытаются восстановить какую-то часть мощностей, но – снова атака, снова снижение способности энергосистемы производить электричество", — описал ситуацию глава "Укрэнерго".

Напомним, ранее Кудрицкий предупреждал, что вражеские обстрелы объектов украинской энергосистемы повлекли за собой значительное повреждение электростанций. На их восстановление уйдут месяцы, а в некоторых случаях даже годы. В ближайшие недели не следует ожидать увеличения генерации.