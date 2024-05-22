Не пощастило чотирьом областям: в Україні змінили графіки відключення світла на вечір

Графіки почнуть діяти на годину раніше

Стабілізаційні графіки відключення світла у деяких областях України було змінено. Так, вони діятимуть на годину раніше.

Тепер відключень варто очікувати з 19:00 до 24:00, а не з 20:00 до 24:00. Про це інформує ДТЕК.

"Важливо: оновлена інформація щодо графіків стабілізаційних відключень на сьогодні Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго, графіки відключень сьогодні діятимуть з 19:00 до 24:00", — йдеться у повідомленні.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому населеному пункті, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Зауважимо, що на ранок 22 травня у мережі "Укренерго" та Обленерго усього знеструмлено 425 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Київській області. Споживачів у Чернігівській та Харківській областях за даними Укренерго також заживлено. Тривають відновлювальні роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" попередили, що відключення світла у населення буде тривати й надалі через значний дефіцит електроенергії, який збережеться найближчими місяцями. Травневе потепління дещо знизило споживання, проте не змогло компенсувати цей дефіцит.