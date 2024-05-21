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Кияни обурені, що ліхтарі світили вдень: саме в той час у столиці діяли графіки відключення (фото)

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Зранку на Оболоні працювало вуличне освітлення
Зранку на Оболоні працювало вуличне освітлення. Фото Колаж "Телеграфу"

Служби не відреагували на звернення людей

У вівторок, 21 травня, кияни помітили увімкнені ліхтарі вранці, це в той час, коли по всьому Києву діяли графіки включення світла. Сталося це в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляють читачі групи "Оболонь" у Facebook. Вимкнули ліхтарі лише о 9 ранку разом зі світлом у будинках.

Авторка допису зазначає, що працювали вони не тільки на вулиці Йорданській, а й проспекті Володимира Івасюка та вулиці Юрія Кондратюка.

На Оболоні вуличне світло не вимкнули зранку

Також авторка підкреслює, що люди проходять повз і ніхто не реагує.

На вулиці Йорданській

У коментарях почалося активне обговорення. Деякі читачі групи вважають, що відключають світло для того, щоб підняти тарифи.

Ліхтарі світилися до 9 ранку

"Ті відключення нам роблять тільки для того, щоб тариф пропихнути вищий", — написав один із користувачів мережі.

Інші жартують, що ліхтарі працюють зранку, що люди могли роздивитися, який перегорів.

"Як визначити згорівший ліхтар. Для Вас …", — дотепний жарт видав читач групи.

Кияни обурюються такій байдужості служб. Місцеві зазначають, що зверталися з приводу ввімкнутих ліхтарів у світлий час доби, але зворотного зв'язку не було.

Одна із користувачок мережі підкреслила, що порядку дотримуються не всі: "Це Київ…там все можна…ви думаєте що в маєтках вимикають світло чи їхні ресторани дотримуються комендантської години".

Нагадуємо, що у Києві та області запровадили графіки відключення світла. Вони діють з 16 травня.

Відключення електрики не перебільшують 4 години. У столиці склали графіки для трьох черг. Кожна з цих груп по черзі втрачає енергопостачання. Киян попереджають, що можливі похибки у 30-40 хвилин для перепідключення електропостачання між групами.

Раніше "Телеграф" писав, як дізнатися інформацію про відключення світла в Києві за своєю адресою. Це можна зробити за допомогою кількох методів.

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#Новини Києва #Новини Оболонь #Відключення світла #Графіки відключень у Києві