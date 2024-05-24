"Список неприкосновенных" сократят: кого в стране больше не минует отключение света ради экономии

"Укрэнерго" сейчас работает над созданием условий, чтобы долги за свет некоторых госучреждений перестали расти

Некоторые госпредприятия и коммунальные учреждения, входящие в так называемый "список неприкосновенных", больше не минует отключение света. К таким мерам прибегнут не только ради экономии, но и из-за долгов. Ведь они не платят счета за потребленную электроэнергию годами.

Об этом рассказал председатель правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Подробности он озвучил в интервью "Телеграфу" "Когда перестанут отключать свет и что нужно успеть до зимы — глава Укрэнерго ответил на главные вопросы".

"И самое главное – это решение проблемы неплательщиков на оптовом рынке электроэнергии. А долги возникают, потому что есть предприятия, в основном государственные и коммунальные, которых нельзя отключать, потому что это, например, водоканал большого города. Но они просто не платят за электроэнергию. И делают это годами, иногда десятилетиями. "Укрэнерго" сейчас работает над созданием условий, чтобы эти долги перестали расти.", – сказал он.

По словам Кудрицкого, для этого будет принято определенное решение, которое позволит потребителям, которых действительно нельзя отключить, получить специальные условия снабжения электроэнергией и эту проблему локализовать. А остальным придется рассчитываться, по крайней мере, по текущим платежам или быть отключенными.

Он добавил, что так называемый "список недотрогаемых" давно уже требует того, чтобы его почистить.

"И сейчас важно понимать, речь идет не просто о прекращении роста долгов. Без этого невозможно развитие этого нового поколения, о котором мы все говорим. Инвестору нужно понимать, что он заработает за это деньги. А если оставить все как есть, то ни один инвестор не придет на энергетический рынок, где ты производишь и продаешь электричество сегодня, а деньги за него получаешь через 12-14 месяцев", — отметил председатель правления ЧАО "НЕК "Укрэнерго".

Он добавил, что сейчас нужно искать финансовый ресурс, чтобы единовременно осуществить погашение долга электростанциям, чтобы новые электростанции могли быть построены с нуля и работать без накопления задолженности. "В этом году я планирую, что наши долги на балансирующем сегменте рынка, где, собственно, и возникает эта проблема с неплательщиками, будут сведены к нулю. Сейчас компания активно работает над достижением этой цели", — поделился планами Кудрицкий.

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