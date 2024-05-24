Можуть затримати: які документи варто носити з собою військовозобов'язаним та що буде за їх відсутність

В одному з випадків, затримання може тривати не більш ніж три години

В рамках нового закону по мобілізації, чоловікам призовного віку потрібно завжди носити з собою військові документи. Якщо їх не буде – громадянина можуть затримати.

Про те, як вправі діяти поліцейський у таких випадках, розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський. Подробиці з цього приводу він озвучив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Щоб пояснити українцям, коли людину без документів можуть затримати, головний поліцейський країни навів декілька прикладів із життя.

"До чоловіка підійшли поліцейські на виході з магазину і попросили показати військові документи, яких в того немає з собою, бо він просто вийшов в магазин і, припустимо, навіть без телефону – дії правоохоронців в такій ситуації, покроково? Насамперед, під час перевірки документів у особи поліцейському необхідно встановити, що саме відсутнє.", — завзначив він.

Так, наприклад, якщо у громадянина є документ, що посвідчує особу, проте відсутній військово-обліковий документ, поліцейський повинен задокументувати цей факт. З метою надання правової оцінки діям особи, матеріали надсилає до ТЦК та СП. Це робиться у тому випадку, якщо звернення ТЦК та СП до підрозділу поліції щодо доставлення саме цієї особи не надходило.

Але, за словами голови Нацполу, якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання та доставлення її до відповідного ТЦК та СП.

Ще один випадок — під час перевірки у особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу. В такому разі поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. "Воно може тривати не більш як три години.", — зауважив Іван Вигівський.

Раніше "Телеграф" писав, що які документи треба носити із собою під час мобілізації.