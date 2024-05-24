Могут задержать: какие документы следует носить с собой военнообязанным и что будет за их отсутствие

В одном из случаев, задержание может длиться не более трех часов

В рамках нового закона по мобилизации, мужчинам призывного возраста нужно всегда носить с собой военные документы. Если их не будет – гражданин может быть задержан.

О том, как вправе действовать полицейский в таких случаях, рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Подробности на этот счет он озвучил в интервью "Интерфакс-Украина".

Чтобы объяснить украинцам, когда человека без документов могут задержать, главный полицейский страны привел несколько примеров из жизни.

"К мужчине подошли полицейские на выходе из магазина и попросили показать военные документы, которых у того нет с собой, потому что он просто вышел в магазин и, допустим, даже без телефона – действия правоохранителей в такой ситуации, пошагово? Прежде всего, во время проверки документов у полицейского необходимо установить, что именно отсутствует.", — отметил он.

Так, например, если у гражданина есть документ, удостоверяющий личность, однако отсутствует военно-учетный документ, полицейский должен задокументировать этот факт. С целью предоставления правовой оценки действиям лица материалы направляют в ТЦК и СП. Это делается в том случае, если обращение ТЦК и СП в подразделение полиции о доставке именно этого лица не поступало.

Но, по словам главы Нацпола, если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК и СП поступало обращение по этому лицу, тогда у полицейского возникает право на осуществление административного задержания и доставку его в соответствующий ТЦК и СП.

Еще один случай — во время проверки у лица отсутствуют военно-учетные документы и удостоверяющие личность документы. В таком случае полицейский может производить административное задержание для установления личности. "Оно может длиться не более трех часов.", — отметил Иван Выговский.

Ранее Телеграф писал, что какие документы нужно носить с собой во время мобилизации.