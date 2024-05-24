"Непростая ситуация": глава Верховного суда признал большую проблему во время войны

Судей, которые разбираются в военном деле, не так уж и много

Проблема гражданских судей в военных делах заключается прежде всего в том, что процессы, которые происходят в армии, гражданский человек не всегда может понять. С одной стороны должна быть учтена специфику правоотношений по таким делам, но в то же время и нужно оценивать серьезную нагрузку на общие суды.

Об этом "Телеграфу" рассказал глава Верховного Суда Станислав Кравченко в интервью "Свой судит своих. Нужны ли Украине специальные военные суды".

"Судебные решения оправданны, когда их воспринимает большая часть общества. В данном случае, если судят военнослужащих по специфической категории уголовных производств, связанных с несением военной службы, то очень важно, чтобы было восприятие именно военными. А больше всего они будут воспринимать, когда ты свой среди своих", – сказал Кравченко.

Он также признает, что судей, которые разбираются в военном деле, не так уж и много. Однако они все же есть.

"Не так много, но у нас есть судьи, которые еще работали в военных судах. Есть судьи – и их тоже мало, имеющие офицерские звания, есть судьи, которые воевали и мобилизованы", – рассказывает глава ВС, отмечая, что в этом направлении есть смысл проводить обучение по специализации.

Кроме того, по мнению Кравченко, желательно, чтобы судья имел представление, что такое армейская среда, что такое уставы ВСУ и что они регламентируют.

"Но в любом уголовном производстве есть необходимые экспертизы и выводы. В тех производствах по военным преступлениям, где мне пришлось быть докладчиком, мы даже отменяли обвинительные приговоры и закрывали производство. И претензии были не только к судьям, ведь решения судей основывались на выводах самих военных, которые потом признавали ошибочными. То есть ситуация достаточно непростая со всех сторон", – подытожил собеседник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во Львове судили работника военной академии. Он забыл в парке автомат Калашникова и 120 патронов к нему.