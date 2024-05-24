Беларусь откроет второй фронт против Украины? Нардеп сделал тревожное заявление, в СНБО и ГПСУ ответили

Лукашенко принимает Путина и его пособников

В пятницу, 24 мая, в Беларусь прибыл беглый украинский экс-президент Виктор Янукович, а ранее прилетел российский диктатор Владимир Путин. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко считает, что эти визиты могут свидетельствовать об открытии второго фронта.

Нардеп отметил, что в Минск, кроме Путина, приехал новый министр обороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом Шевченко написал в Telegram-канале.

"Не хочу нагнетать обстановку. Но не исключаю открытие российско-белорусского второго фронта. И дело не в Януковиче. Вместе с Путиным в Минск приехали все. Просто все. Новый министр их обороны и сам Лавров. Это плохо. Очень плохо", — написал Шевченко.

На заявление нардепа уже ответили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО). Руководитель этого органа Андрей Коваленко сообщил, что за ситуацией в Беларуси следят.

"Максимально внимательно следим за белорусами. России выгодно что-то нагнетать на этом фланге фронта. Теперь возможны только информационные выпады. Что будет дальше и что сделает Россия отследим", — написал Коваленко.

В Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали в комментарии "Телеграфу" об актуальной ситуации на границе с Республикой Беларусь. Пока изменений нет.

"Обстановка на границе с РБ без изменений", — ответил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Нардеп Шевченко летал в Беларусь до начала полномасштабного вторжения. Он проводил переговоры с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Напомним, днем 24 мая самолет Януковича приземлился в Гомеле. Ранее стало известно о визите Путина в Беларусь. Однако возможную встречу с Януковичем ни одна из сторон не объявляла.

Ранее "Телеграф" сообщал о внезапном визите Путина в Минск. Эту поездку не анонсировали. Возможно, она связана с уже проводимыми в России учениями, к которым намеревалась присоединиться Беларусь.