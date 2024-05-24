Заоблачный залог: герой мемов, подозреваемый в рекордной для Украины взятке, вышел из СИЗО

Его подозревают в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятке — 722 млн грн

В пятницу, 24 мая, за экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог в сумме 55 млн 592 гривен. Он вышел из-под стражи, где находился с 31 октября 2022 года.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд Украины. Отмечается, что Насиров должен прибывать в суд по вызову, не покидать пределы Киева без разрешения суда, воздерживаться от общения с определенными лицами.

Также экс-председатель должен сдать на хранение все документы, дающие право на выезд из Украины, в частности: загранпаспорта, служебный паспорт, другие документы. Кроме этого, Насиров должен носить электронный браслет. Срок действия обязанностей – до 7 июля 2024 года.

Напомним, что семь раз суд уменьшал залог экспредседателю ГФС. Начальный ее размер составил 523 млн гривен.

В чем обвиняют Насирова?

По данным следствия, Роман Насиров в качестве руководителя ДФС на протяжении 2015-2016 годов при пособничестве своего советника получил для себя и третьих лиц более 722 миллионов гривен взятки.

Чиновника подозревают в получении взяток в размере 5,5 млн долларов и 21 млн евро, которые ему якобы передал бизнесмен Олег Бахматюк за ускоренное возмещение НДС. Кроме этого дела, Роман Насиров подозревается в эпизоде "газового дела" Александра Онищенко с убытком в 2 млрд гривен.

После ареста Насиров заявил о проблемах со здоровьем и лег в больницу "Феофания", где у него якобы диагностировали инфаркт миокарда. На суд его привозили на каталке накрытым больничным клетчатым одеялом. В конце концов "клетчатое одеяло" стало мемом в интернете.

Ранее "Телеграф" писал, что скандальный экс-чиновник Насиров удобно устроился в камере с евроремонтом.