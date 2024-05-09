Справа Сольського: заступника міністра заарештували та призначили величезну заставу

Дмитрасевич працює заступником міністра з 2022 року

Заступнику міністра аграрної політики та продовольства Маркіяну Дмитрасевичу, який фігурує у справі про махінації із землею разом зі своїм начальником Миколою Сольським, обрали запобіжний захід. Його відправили під варту.

Про це стало відомо із трансляції засідання суду. Так, згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС), Дмитрасевич вирушив під варту на 60 днів, тобто до 7 липня 2024 року. Суддя залишив можливість внесення застави. Її розмір становить 20 млн. 287 тисяч гривень.

Для довідки: Маркіян Дмитрасевич народився у Львові у 1989 році. Він працював юристом та адвокатом, був помічником та консультантом народного депутата, а також парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року його призначили радником міністра агрополітики, а у травні того ж року — заступником глава Мінагрополітики.

Справа Сольського

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 квітня 2024 року НАБУ оголосило чинному міністру Миколі Сольському про підозру в тому, що він міг бути учасником схеми із незаконного заволодіння державною землею вартістю 291 млн гривень (тобто понад 7 млн доларів), а також у спробі заволодіння іншою земельною ділянкою на 191 млн гривень (майже 5 млн доларів).

25 квітня Микола Сольський подав у відставку. Втім, у коментарі "Телеграфу" він сказав, що готовий працювати далі, якщо йому нададуть таку можливість.

Раніше ми писали про те, що за Сольського внесли багатомільйонну заставу.