В ЄС сказали, чи вважають Зеленського легітимним: сам він також висловився

У Конституції України є принцип безперервності влади

У вівторок, 21 травня 2024 року, спливає п'ятирічний термін перебування Володимира Зеленського на посаді президента України. Проте в Європейському Союзі не сумніваються, що він є легітимним главою держави.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано, пише "Європейська правда". За його словами, зараз Україна не може провести вільні вибори, тому що перебуває під ударами російських ракет, безпілотників і бомб, а мільйони людей стали переміщеними особами всередині країни та за її межами.

"Організувати вибори в такій ситуації неможливо. Хіба за таких умов можна збирати людей на виборчих дільницях? Вони стануть мішенню для Путіна", – зазначив Стано.

Речник Єврокомісії підкреслив, що за Конституцією України чинний президент виконує повноваження до вступу на пост новообраного президента, водночас принцип безперервності влади – один із ключових в Конституції України. За його словами, в українському суспільстві та серед політичних партій немає сумнівів, хто є легітимним президентом.

Своєю чергою Зеленський в інтерв’ю Reuters наголосив, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Він підкреслив, що не може оцінювати свою діяльність на посту президента протягом 5 років.

"Це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині… Я пишаюсь, що я президент України, ось моє ставлення до цих п’яти років", — заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше ЦВК вже пояснював, чи залишається Володимир Зеленський легітимним президентом після 20 травня (коли закінчиться його п’ятирічний термін перебування на посаді президента). В Центрвиборчкомі навели кілька залізобетонних аргументів на користь того, що чинний президент може продовжувати виконувати свої обов'язки, з огляду на те, що в країні триває війна.